POL-HA: Einbruch in Hotel

Hagen (ots) - Unbekannte drangen am Samstagmorgen,08.12.2018,zwischen 02.00 h und 05.20 h,in ein Hotel in der Rummenohler Straße ein. Nachdem sich gewaltsam Zutritt verschafft worden ist wurden Türen und Vitrinen beschädigt; der Rezeptionsbereich und der Kellerbereich sind durchsucht worden. Aus den Vitrinen wurden Ausstellungsstücke erbeutet, ebenso Bekleidungsgegenstände und Bargeld. Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben und Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Hagen in Verbindung zu setzen (02331/986-2066).

