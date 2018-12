POL-HA: Einbruch in Einfamilienhaus in Hagen Holthausen

Hagen (ots) - Am Freitag (07.12.2018) erlebten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Kolbenstraße in Hagen Holthausen eine böse Überraschung. Nachdem sie gegen 11.00 Uhr das Haus verlassen hatten, stellten sie bei ihrer Rückkehr gegen 18.15 Uhr fest, dass sich Unbekannte gewaltsam Zugang zum Haus verschafft und es durchsucht hatten. Im Anschluss entfernten sich die Einbrecher in unbekannte Richtung. Zur erlangten Beute liegen noch keine Hinweise vor. Die Hagener Polizei bittet Zeugen um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 02331 9862066.

