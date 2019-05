Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenend-Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach vom 24.05.-26.05.2019

Bild-Infos

Download

Andernach (ots)

Im genannten Zeitraum war die Polizei Andernach durchgehend mit so ziemlich allen Bereichen polizeilichen Arbeitslebens beschäftigt. Von den insgesamt 14 Verkehrsunfällen im Dienstgebiet sind diese eine Meldung wert:

Kruft, 25.05.19 - Ablenkung Am Samstagmorgen "führte" ein 24jähriger Krufter seinen Pkw in der Ortslage geradewegs in einen am Fahrbahnrand geparkten Anhänger hinein. An den Anhänger, der mit Grünschnitt beladen wurde, war eine Laderampe angebracht, an der sich der Pkw so verkeilte, dass er nur mit Hilfe eine Kranes wieder gelöst werden konnte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein exemplarisches Paradebeispiel für Fahrzeugführer, die sich während der Fahrt Ablenken lassen und deshalb im Abseits landen (s. Bild)

Beispiel Nummer zwei folgte zur Mittagszeit in Plaidt in Höhe der Raststätte Truckpoint. Da betraf es einen Lkw-Fahrer, der den Außenspiegel eines geparkten Pkw im Vorbeifahren beschädigte, weil er mit anderen Dingen als dem Führen des Fahrzeugs beschäftigt war. Glücklicherweise blieb es in beiden Fällen bei Sachschäden, die völlig unnötig verursacht wurden.

Andernach Körperverletzung Samstagabend kam es in den Rheinanlagen zu einer Schlägerei, nach der sich ein 25jähriger in ärztliche Behandlung begeben musste. Bei allen Beteiligten dürfte Alkoholkonsum eine Rolle gespielt haben, die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Einbruch - Zeugenaufruf Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr wurde durch einen Täter in die Shisha-Bar Coco-Lounge in der Straße Am Stadtgraben eingebrochen. Zugang verschaffte sich der Täter, indem er eine Fensterscheibe einschlug. Zeugenhinweise oder sachdienliche Informationen nimmt die Polizei Andernach unter 02632-921-0 jederzeit entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell