Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Ladendiebstahl durch drei Täter

Lahnstein (ots)

Drei Männer im Alter von 18 bis 28 Jahren entwendeten am späten Nachmittag des 25.05. in einem Lahnsteiner Warenhaus u.a. 3 Paar Schuhe und 4 Smartphones, wobei der Gesamtwert des Diebesgutes mit rund 900,-EUR zu beziffern ist. Durch den Ladendetektiv konnten die Täter bei der Tatausführung beobachtet und schließlich gestellt werden. Einer der Täter erklärte hierbei, sich nicht ausweisen zu können und gab zunächst falsche Personalien an - mutmaßlich um sich einem Strafverfahren zu entziehen. Erst nach dem Eintreffen der Polizei erläuterte der Täter, sein Ausweis befinde sich im PKW vor dem Markt, so dass dessen Identität letztlich geklärt werden konnte.

