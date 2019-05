Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand eines leerstehenden Hotels in Burgen

Burgen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Freitag gegen 3.20 Uhr ein Brand in einem Gebäude im Baybachtal bei Burgen ausgebrochen. Ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer hatte den Feuerschein wahrgenommen und sofort gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus einem Zimmer im 2. OG und griffen recht schnell auf den Dachstuhl des seit mehreren Jahren leerstehenden Hotels über. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel war mit rund 70 Feuerwehrmänner im Einsatz. Zusätzlich waren auch Experten des THW vor Ort, um die Gebäudestatik bezüglich einer möglichen Einsturzgefahr zu bewerten. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen mehrere hunderttausend Euro betragen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die L 205 war bis 13:00 Uhr voll gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Brandnacht oder an den Tagen zuvor verdächtige Fahrzeuge vor bzw. Personen am oder im abgebrannten Hotel gesehen haben, sich unter 02605/9802-1510 zu melden.

