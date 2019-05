Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zerstörung an der Freiherr-vom-Stein-Schule in Lahnstein

Lahnstein (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 23.05.2019, wurde in die Freiherr-von-Stein-Schule eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Schulgebäude. Dabei zerstörten sie die Verglasung der Eingangstür und gelangten somit ins Innere des Gebäudes. Hier brachen sie weitere Türen auf und durchwühlten in mehreren Räumen Schubladen und Schränke. Auch eine eingeschlagene Fensterscheibe im Bereich der Toiletten konnte festgestellt werden. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand ein Laptop. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 02621-103-0.

