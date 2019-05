Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand von mehreren Pkws in Andernach

Andernach (ots)

Andernach, Stadionstraße

Am 22.05.2019 befuhr gegen 15:25 Uhr ein Pkw-Fahrer die Stadionstraße in Andernach in Fahrtrichtung Schillerring, als der Motor seines Pkws plötzlich qualmte. Der Pkw-Fahrer hielt daraufhin seinen Pkw sofort am rechten Fahrbahnrand an und verließ den Pkw. Im Anschluss gerieten der Pkw und drei weitere unmittelbar am Straßenrand abgestellte Pkws, vermutlich durch auslaufendes Benzin, in Vollbrand. Die Pkws konnten durch das schnelle Eingreifen der FFW Andernach zeitnah gelöscht werden. An den vier Pkws entstand Totalschaden. Weiterhin wurden durch das Brandereignis ein weiterer Pkw und ein Baum beschädigt. Die Schadenssumme kann derzeit nicht beziffert werden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Stadionstraße musste während der Bergungsarbeiten für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Im Einsatz waren neben der FFW Andernach und dem DRK auch die Untere Wasserbehörde sowie der Baubetriebshof der Stadt Andernach und die Polizei Andernach.

