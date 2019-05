Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung Verkehrsunfall mit Bus

Fotoerstmeldung vom 20.05.2019, 14:53 Uhr

Bendorf (ots)

Am 20.05.2019, gegen 14:53 Uhr, befuhr ein 48 jähriger Busfahrer die Karl-Fries-Str. in Rtg. Sayner Straße. An einer abknickenden Vorfahrt kam er zunächst nach links auf den Gehweg und fuhr anschließend nach rechts frontal in eine Hausfassade. Bei der Unfallaufnahme wurde zunächst nur der Busfahrer betreut, der sich leicht verletzte. Ca. zwei Stunden später meldet sich ein Vater und gab an, dass sein 13 jähriger Sohn noch im Bus saß und nach dem Unfall im Schock zunächst weglief. Die abschließende Unfallursache wird noch ermittelt, es wird von einem kurzfristigen körperlichen Mangel des Busfahrers ausgegangen, da dieser nach ersten Zeugenaussagen, kurzfristig ohnmächtig wurde. Aufgrund der Bergungsarbeiten mussten die Straßen Karl-Fries-Straße, Sayner Straße und Lohweg in Bereich des Unfalles bis 17:30 Uhr voll gesperrt werden. Nachdem ein Statiker die Substanz des Hauses begutachtet hatte, wurde der Bus geborgen. Das Haus wurde von THW und FFW abgesichert. Der Busfahrer sowie der Businsasse wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein NR Krankenhaus verbracht. Bei dem Einsatz waren das THW Bendorf, die freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei Bendorf im Einsatz. Die Hausbewohnerin war bei dem Unfall im hinteren Bereich des Hauses unterwegs. Sie wurde nicht verletzt und kam zwischenzeitlich bei Verwandten unter.

