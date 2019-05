Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Boppard - Wochenendbericht 17.-19.05.19

Boppard (ots)

Brey: Anlässlich eines Volkfestes auf dem Dorfplatz in Brey wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Kühlanhänger durch unbekannte Täter aufgebrochen. Entwendet wurden acht Kisten Bier. Hinweise an die PI Boppard unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

