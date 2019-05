Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach vom 17.05.2019 - 19.05.2019

Koblenz (ots)

Plaidt Am Freitag, den 17.05.2019 gegen ca. 19 Uhr konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 22-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen festgestellt werden. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Kruft Am Freitagabend konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 32-jähriger Rollerfahrer festgestellt werden, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Kruft Am frühen Freitagmorgen ereignete sich auf der B256 ein Verkehrsunfall zwischen zwei Kraftfahrzeugfahrern. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Auto von der Nickenicher Straße kommend auf die B256 in Fahrtrichtung Mendig nach links auf. Dabei übersah er den bevorrechtigten PKW-Fahrer. Durch die Kollision wird ein Fahrer leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht.

Miesenheim Am Samstagmittag kam es auf der B256 in Höhe der Anschlussstelle Andernach-Miesenheim zu einem Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin wurde durch eine im Fahrzeuginnenraum fliegende Wespe kurzzeitig abgelenkt. Dabei verriss sie den Lenker und geriet über die Gegenfahrbahn in die dort befindliche Schutzplanke. Durch die Kollision erlitt die Fahrerin eine Platzwunde.

Mülheim-Kärlich Am Samstag, den 18.05.2019 im Zeitraum von ca. 16 - 20 Uhr parkte der Fahrzeughalter sein Fahrzeug, einen silbernen VW Passat mit dem amtlichen Kennzeichen NR-MJ 64, auf dem Parkplatz des Freizeitbads Tauris ab. Seinen Fahrzugschlüssel verstaute er in seiner Hosentasche, welche er aufgrund der Teilnahme an einer Sportveranstaltung in eine Umkleidekabine am gegenüberliegenden Sportplatz aufhängte. Als er nach der Veranstaltung zu seinem Fahrzeug zurückkehren wollte, stelle er die Entwendung des Fahrzeuges sowie des Schlüssels fest. Die Ermittlungen laufen derzeit.

Andernach Am Freitagmorgen, gegen ca. 8 Uhr, kam es in der Koblenzer Straße in Andernach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und Fahrradfahrer. Der Kraftfahrzeugführer übersah bei einem Abbiegevorgang den auf dem Radweg fahrenden Radfahrer. Dieser erlitt durch den Zusammenstoß einen Bruch im linken Ellenbogenbereich.

Weißenthurm Am Samstagabend konnte in der Hauptstraße in Weißenthurm ein unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Im Laufe der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer aufgrund eines gleichartig gelagerten Delikts derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

