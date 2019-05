Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Wolken (ots)

Am Morgen des 13.05.2019 stieß ein Kradfahrer auf der L52 bei Wolken mit einem Pkw zusammen. Die Pkw-Fahrerin wollte laut eigenen Angaben auf der Fahrbahn unter Zuhilfenahme eines einmündenden Feldweges wenden und übersah den entgegenkommenden Kradfahrer. Dieser prallte gegen die hintere rechte Seite des Pkw, wurde über den Pkw auf die Fahrbahn geschleudert, wo er ca. 20 m weiter zum liegen kam. Er wurde aufgrund erster Prognosen schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. In der Folge wurde er in die Intensivstation des Ev. Stift verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

