Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Simmern (Freitag, 10.05.19, bis Sonntag, 12.05.19)

Simmern/Hunsrück (ots)

Hirschfeld: Totalschaden bei Wendemanöver

Am Freitagmorgen gegen 12:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung B 327/L 190 ein schadensträchtiger Verkehrsunfall, als ein rumänischer Sattelzug im Kreuzungsbereich wendete und dabei einen entgegenkommenden PKW übersah. Bei der Kollision wurde der PKW, ein hochwertiger Oldtimer, total beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Fahrzeug auf ca. 60.000, - Euro. Die Sattelzugmaschine wurde dagegen nur leicht beschädigt. Zur Durchsetzung des Bußgeldverfahrens musste der Unfallverursacher, ein rumänischer Staatsbürger, vor Ort eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Gödenroth: Feldscheune abgebrannt

Am Freitagmorgen gegen 11:30 wurde die Polizei Simmern über ein Feuer in der Gemarkung Gödenroth informiert. Dort war eine Feldscheune, in der Arbeitsgeräte, Holz und Stroh gelagert waren, abgebrannt. Weitere Ermittlungen im Laufe des Tages ergaben, dass zwei noch nicht strafmündige Kinder beim Spielen das Stroh in Brand gesetzt hatten, selbst das Feuer aber nicht mehr löschen konnten. Der Sachschaden wird auf ca. 15000,- Euro geschätzt.

Simmern/Hunsrück: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Freitagabend wurden bei einem 20 - jährigen PKW -Führer Auffälligkeiten festgestellt, die auf den Konsum von Drogen schließen ließen. Ein Drogenschnelltest wurde von dem Betroffenen abgelehnt. Zur Feststellung der möglichen Drogenbeeinflussung wurde eine Blutprobe angeordnet. PKW und Führerschein des Betroffenen wurden am Kontrollort vorläufig sichergestellt.

