Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Mit 2,5 Promille Unfall verursacht

Gevelsberg (ots)

Am Samstagmorgen wollte eine 28-jährige Frau aus Lüdenscheid mit ihrem Kia von der Bushaltestelle Wasserstraße in den fließenden Verkehr fahren, übersah jedoch hierbei den auf der Wasserstraße fahrenden Hyundai eines 37-jährigen Gevelsbergers. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft der 28-Jährigen. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. In der Handtasche der Frau wurde eine leere Flasche Wein gefunden. Die Frau wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

