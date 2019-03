Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Lupo überschlägt sich

Breckerfeld (ots)

Am Montagmorgen verlor eine 23-jährige Hagenerin die Kontrolle über ihren VW Lupo und verletzte sich leicht. Die Fahrerin war gegen 07:00 Uhr, auf der L528 in Richtung Breckerfeld unterwegs. Bei plötzlich einsetzendem Hagel verlor sie die Kontrolle über den Pkw, kam in Höhe Waldbauer-Eicken nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Begrenzungsstein und überschlug sich. Zeugen kamen der 23-Jährigen zur Hilfe und

