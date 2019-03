Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Fünf Fahrzeuge im Stadtgebiet beschädigt

Hattingen (ots)

In der Zeit von Samstag bis Sonntag ließen Unbekannte ihre Emotionen an fünf Fahrzeugen aus und beschädigten diese. Sie beschädigten Autos in der Nordstraße, Dahlhauser Straße, Emschestraße, Welperstraße und im Karl-Roth-Weg. Es wurde teilweise der Lack zerkratzt, Außenspiegel und Windschutzscheiben beschädigt. Täterhinweise gibt es bisher nicht. Wer Angaben zu den Taten geben kann, kann dies an jeder Polizeidienststelle tun.

