Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand eines freistehenden Wohnhauses in Boppard-Weiler

Boppard (ots)

Nachtrag zur Foto Erstinfo vom 09.05.19, 21:10 Uhr (Brand eines Einfamilienhauses in Boppard, Im Bungert 37, derzeit zwei Leichtverletzte. Löscharbeiten dauern an.) In dem Mehrfamilienhaus brach im EG aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache ein Feuer aus. Durch die FW wurden zunächst zwei Bewohner aus den oberen Etagen gerettet. Im Anschluss konnte der Brand im EG, welcher sich noch nicht auf die anderen Bereiche des Anwesens ausgeweitet hatte, gelöscht werden. Das Erdgeschoss ist erheblich beschädigt, die anderen Bereiche des Hauses sind lediglich stark verraucht. Die Höhe des Sachschadens ist momentan noch nicht verifizierbar. Derzeit ist das Anwesen nicht bewohnbar. Zwei Bewohnerinnen, 88- und 19-Jahre alt, wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht. Zwei weitere Personen (78-Jähriger und 60-Jähriger) wurden vorsorglich zur ambulanten Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Der Brandort wurde beschlagnahmt, bis die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache abgeschlossen sind.

