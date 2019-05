Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Tödlicher Verkehrsunfall

Andernach (ots)

Am 07.05.19, kam es gegen 15:12 Uhr, auf der B9 kurz hinter dem Ortsausgang Brohl-Lützing in Fahrtrichtung Andernach, zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fahrer eines weißen Kastenwagens aus dem Raum Mayen-Koblenz kam im dortigen Baustellenbereich aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach links ab. Das Fahrzeug kollidierte frontal mit einem im Baustellenbereich geparkten LKW. Der Fahrer wurde hierbei eingeklemmt und schwer verletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst wurden umgehend benachrichtigt. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schwerwiegenden Verletzungen.

Die B9 musste für die Unfallaufnahme mehrere Stunden lang gesperrt werden.

