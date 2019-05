Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an Kleinbus für Behinderte zerstochen - Zeugen gesucht !

Bendorf (ots)

Ein unbekannter Täter zersticht im Zeitraum zwischen 03.05.2019, 12h und 06.05.2019,07h den hinteren linken Reifen eines Kleinbusses, welcher in der Mühlenstraße in Bendorf geparkt war. Der Bus ist dem Transport behinderter Kinder gewidmet und auch so gekennzeichnet. Die Einstichstelle mit ca. 1,5 cm Breite war gut sichtbar.

