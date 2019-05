Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach von Freitag, 03.05.2019, 10:00 Uhr bis Sonntag, 05.05.2019, 10:00 Uhr

Andernach (ots)

Verkehrsunfälle - Dienstgebiet

Im o.a. Berichtszeitraum ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Andernach 16 Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Allerdings entfernte sich in zwei dieser Fälle einer der Unfallbeteiligten von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Verkehrsunfallflucht - Kaltenengers, Gartenstraße

Am 02.05.2019 gegen 20:00 Uhr parkte ein 70-jähriger Pkw-Fahrer seinen Pkw in der Gartenstraße in Kaltenengers ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als er am 03.05.2019 um 10:30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine frische Unfallbeschädigung am vorderen, linken Radkasten fest. Ein Verursacher gab sich vor Ort nicht zu erkennen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Verkehrsunfallflucht - Andernach, Von-Eichendorff-Hof

Am 02.05.2019 um 22:00 Uhr parkte ein 38-jähriger Pkw-Fahrer seinen Pkw im Von-Eichendorff-Hof in Andernach vor einem dortigen Wohnanwesen ordnungsgemäß in einer freien Parkfläche. Als er am 03.05.2019 um 10:00 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine frische Unfallbeschädigung an der hinteren, linken Fahrzeugecke fest. Ein Verursacher gab sich vor Ort nicht zu erkennen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung - Andernach, Aktienstraße/Rennweg

Am 05.05.2019 gegen 04:50 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer die Aktienstraße in Andernach aus Richtung Mohrsmühlenweg kommend in Fahrtrichtung Rennweg. An der Einmündung Aktienstraße/Rennweg beabsichtigte der Pkw-Fahrer nach links auf den Rennweg abzubiegen. Hierbei verlor er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Grundstückszaun. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme konnte beim Pkw-Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies, sodass in der Folge eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der stark beschädigte Pkw musste von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden.

Strafanzeigen

Gefährliche Körperverletzung vor Gaststätte - Andernach, Rheinstraße

In der Nacht zu Samstag sollte gegen 02:45 Uhr eine 4-köpfige Personengruppe auf Grund verbaler Streitigkeiten aus einer Gaststätte in der Rheinstraße verwiesen werden. Auf Ansprache durch die Kellnerin verließ die Personengruppe nur widerwillig die Lokalität, wobei die Kellnerin im Eingangsbereich geschubst wurde. Daraufhin eilte der Kellnerin eine 25-jährige, männliche Person zu Hilfe und erhielt unvermittelt durch eine Person aus der 4-köpfigen Personengruppe mehrere Faustschläge ins Gesicht. Im Anschluss verlagerte sich die handfeste Auseinandersetzung auf die Rheinstraße, wo der 25-jährige Mann von zwei anderen Personen aus der Gruppe mittels Schlägen traktiert wurde. Hierbei gelang dem Geschädigten die Flucht. Dieser wurde durch die Schläge glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Täter konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung angetroffen werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde diesen ein Platzverweis erteilt. Einer der Täter hielt sich jedoch augenscheinlich nicht an die Anweisung, da er um 03:30 Uhr im Rahmen der Streifentätigkeit erneut vor der Gaststätte angetroffen werden konnte. Daher wurde er in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern derzeit an.

Die Polizei Andernach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 02632/9210 oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, mit der Polizei Andernach in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung - Andernach, Kramgasse

Am 04.05.2019 gegen 21:40 Uhr wurde ein 31-jähriger Mann in der Kramgasse in Andernach durch zwei dunkel gekleidete, männliche Personen attackiert. Laut Zeugenangaben schlugen und traten die beiden Personen auf den bereits am Boden liegenden 31-jährigen Mann ein und liefen anschließend weg, als die Zeugen hinzutraten. Nähere Angaben zu den flüchtenden Tätern konnten nicht gemacht werden. Der Geschädigte konnte auf Grund seiner starken Alkoholisierung keine Angaben zur Sache machen, sodass der Tathergang derzeit unklar ist. Er erlitt durch den Angriff glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Die Polizei Andernach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 02632/9210 oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, mit der Polizei Andernach in Verbindung zu setzen.

Schlägerei auf Spielplatz - Andernach, Hochstraße

Am 04.05.2019 um 18:00 Uhr verabredeten sich zwei weibliche Jugendliche mit einer Bekannten auf dem Spielplatz in der Hochstraße in Andernach, um dort private Streitigkeiten auszuräumen. Als die Bekannte mit vier Freundinnen auf dem Spielplatz auftauchte, wurden die beiden Jugendlichen unvermittelt von den vier Freundinnen angegriffen und mit Schlägen traktiert. Auch als eine der Jugendlichen zu Boden fiel, wurde weiter auf diese eingeschlagen und eingetreten. Danach flüchteten die Personen von der Tatörtlichkeit, erschienen jedoch kurze Zeit später auf hiesiger Dienststelle, um eine Gegenanzeige zu erstatten. Die beiden Jugendlichen wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht, wo glücklicherweise nur leichte Verletzungen diagnostiziert wurden. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Körperverletzung - Bassenheim, Karmelenbergerweg

Am frühen Samstagmorgen gegen 02:00 Uhr kam es auf einer Geburtstagsfeier vor der Grillhütte in Bassenheim zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung wurde eine 20-jährige Heranwachsende durch einen derzeit unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen, nachdem diese einen Streit zwischen zwei anderen Personen schlichten wollte. Nach dem Schlag mischte sich dann der Freund der 20-jährigen Heranwachsenden in die Auseinandersetzung ein, wodurch es zu einer weiteren Rangelei kam. Hierbei flüchtete die unbekannte, männliche Person von der Tatörtlichkeit. Die 20-jährige Heranwachsende wurde durch den Schlag leicht verletzt. Zum flüchtenden Täter liegen bislang keine näheren Angaben vor.

Die Polizei Andernach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 02632/9210 oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, mit der Polizei Andernach in Verbindung zu setzen.

Tätlicher Angriff auf Mitarbeiter der Straßenmeisterei - Kruft, Alte Chaussee

Am 04.05.2019 gegen 03:40 Uhr wollten Mitarbeiter der Straßenmeisterei Kruft ihren Streudienst antreten, als sie vor dem Einfahrtstor zum Betriebshof eine Personengruppe feststellten, die dort lautstark Musik hörte und von denen eine Person gegen das Tor urinierte. Auf Ansprache durch einen der Mitarbeiter wurde dieser unvermittelt von dem urinierenden 26-jährigen Mann beleidigt und wenig später nach Abschluss seines "Geschäfts" mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Daraufhin eilte der zweite Mitarbeiter seinem Kollegen zu Hilfe, woraufhin die Personengruppe von der Tatörtlichkeit flüchtete. Nach Eintreffen der Polizei kehrten diese jedoch reumütig an die Tatörtlichkeit zurück, sodass die Identität geklärt werden konnte. Der Mitarbeiter wurde durch die Attacke leicht verletzt.

Einbruch in die Geschäftsräume einer Autovermietung - Mülheim-Kärlich, Auf dem Hahnenberg

In der Nacht zum 04.05.2019 kam es zu einem Einbruch in die Büroräume einer Autovermietung in Mülheim-Kärlich. Hierbei verschafften sich unbekannte Täter durch das Aufhebeln einer rückwärtigen Zugangstür der Autovermietung Zugang zu den Büroräumen. Hier durchwühlten sie mehrere Schubladen und Schränke. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde vor Ort Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Die Summe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Sachbeschädigung durch Graffiti an Skaterbahn - Plaidt, Skaterpark

Am 04.05.2019 um 22:35 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Spaziergänger bei hiesiger Dienststelle und teilte mit, dass mehrere Jugendliche die Skaterbahn in Plaidt mit Farbe besprühen würden. Nach Eintreffen der eingesetzten Beamten konnte ein 18-jähriger Jugendlicher dabei betroffen werden, wie er im Beisein weiterer Jugendlicher die Skaterbahn mit einem Graffiti besprühte. Auch konnten vor Ort weitere Graffitis festgestellt werden, die den Jugendlichen zuzuordnen sind. Gegen diese wurden entsprechende Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die vor Ort durch die Jugendlichen mitgeführten Spraydosen wurden sichergestellt.

Mehrere Sachbeschädigungen an Pkws - Urmitz, Hauptstraße

In der Nacht zum 05.05.2019 kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an parkenden Fahrzeugen in der Hauptstraße in Urmitz/Rhein. Hierbei beschädigten bislang unbekannte Täter mutwillig mehrere Fahrzeuge, indem sie die Außenspiegel im Vorbeigehen abtraten. Die Summe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

