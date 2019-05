Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in Vallendar

Vallendar (ots)

Durch einen Passanten wurde am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr bei der Polizeiinspektion Bendorf mitgeteilt, dass er eine männliche Person in der Gutenbergstraße in Vallendar beobachtet habe, welche dort Betäubungsmittel konsumiert habe. Im Rahmen der darauffolgenden Kontrolle durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Bendorf konnten bei der Person ein Joint, sowie im weiteren Verlauf noch mehrere Gramm Marihuana aufgefunden werden. Eine Strafanzeige gegen den 22-jährigen Vallendarer wurde wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgelegt.

