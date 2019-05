Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht 03.05. - 05.05 für den Zuständigkeitsbereich der PI Simmern.

Koblenz / Simmern (ots)

Innerhalb des genannten Zeitraums ereigneten sich 12 Verkehrsunfälle. Bei 1/3 dieser Unfälle war kreuzendes Rehwild unfallursächlich. Bei allen Unfällen kam es höchstens zu Sachschäden. Zudem entfernten sich bei drei Unfällen die jeweiligen Fahrzeugführer(innen) vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. In allen drei Fällen wurden parkende Fahrzeuge beschädigt. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt konnten bereits alle verantwortlichen Fahrzeugführer(innen) ermittelt werden. Diese müssen nun mit Strafanzeigen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort rechnen. Des weiteren kam es noch zu einer geringen Anzahl weniger relevanten Eigentums- und Gewaltdelikten.

In der Nacht vom 02.05. auf den 03.05. wurden in der Herbert-Kühn-Straße in Kirchberg eine Vielzahl von Gerüstbauteilen aus einem umzäunten Bereich entwendet. Der Tatzeitraum dürfte sich von ca. 00:15 h bis 01:00 h erstrecken. Vermutlich wurden die Gerüstbauteile in mehrere größere Fahrzeuge eingeladen. Wer hat verdächtige Fahrzeuge/Personen in der Ortslage zum fraglichen Zeitpunkt, auch vorher, beobachten können, oder kann sonstige Hinweise geben? Hinweise bitte an die PI Simmern, Tel. 06761/921-0 oder per email an pisimmern@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell