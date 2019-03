Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Von glatter Fahrbahn abgekommen

Gerbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochmorgen verlor eine 80-jährige Frau aus Feilbingert, in einer Rechtskurve auf der Landesstraße 404 auf glatter Fahrbahn, die Kontrolle über ihren PKW, kreuzte die Gegenspur und beschädigte in der Böschung eine Krötenschranke sowie eine Warnbarke. Die Krötenschranke wurde aus der Verankerung gerissen und komplett zerstört. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 9.000 Euro geschätzt.

Die Polizei mahnt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zu besonderer Vorsicht und empfiehlt, eher langsamer zu fahren, damit alle sicher ankommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell