POL-FR: Hausen im Wiesental: Fahrrad contra Pkw - Jugendliche leicht verletzt

Freiburg (ots) - Eine 17 Jahre alte Radfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen leicht verletzt. Verursacht hatte sie den Zusammenstoß selbst, weil sie an der Einmündung Flieschweg/Burichweg die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkws nicht beachtete. Die Jugendliche erlitt eine Platzwunde und Prellungen und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus nach Lörrach gebracht. Das Fahrrad und der BMW der 55 Jahre alten Autofahrerin wurden beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro.

