POL-NOM: Bad Gandersheim - Dreiste Wegnahme von Tannengrün

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim - Da geben sich die Macher des Gandersheimer Weihnachtsmarktes alle erdenkliche Mühe, um ein prächtiges Weihnachtsdorf rund um die Stiftskirche zu errichten - und dann so ein Erlebnis: Am Mittwoch Vormittag fuhr ein Unbekannter mit seinem PKW rückwärts an eine kurz zuvor aufgestellte Fichte heran und begann mit dem Schnitt von Tannengrün, welches er im Kofferraum seines Wagens verstaute. Angesprochen auf sein Tun erwiderte er sinngemäß: "Nun stellt Euch mal nicht so an" und fuhr davon. Eine Mitarbeiterin notierte sich das Kennzeichen des Fahrzeugs und die Verantwortlichen behalten sich rechtliche Schritte vor.

