POL-NOM: Unfall im Begegnungsverkehr

Einbeck (ots) - Einbeck -vo. Landesstr. 592, Dienstag, 27. November 2018, 17.12 Uhr. Ein 63-jähriger Fahrzeugführer eines VW Krafter befuhr am obigen Vorfalls Tag die Landesstraße 592 von Billerbeck kommend in Richtung Haieshausen. In einer Linkskurve soll dem Fahrzeugführer dann zum Teil auf seiner Fahrbahnseite ein weißer Opel oder Renault Kastenwagen entgegengekommen sein. Dadurch kam es zu einer Spiegelberührung der beiden Fahrzeuge. Der unfallverursachende Kastenwagen hielt jedoch nach dem Unfall nicht an und fuhr einfach weiter. Die Schadenshöhe am VW ist mit ca. 500,- angegeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell