POL-PPTR: Schwerer Diebstahl aus einem Audi A 4

Trier (ots) - Am vergangenen Montag, 30. April 2018, in der Zeit zwischen 0 Uhr und 7 Uhr kam es in der Gangolfstraße in Trier zu einem Diebstahl aus einem geparkten Audi A4.

Der bislang unbekannte Täter warf hierbei die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete aus dem Fahrzeug eine Geldbörse sowie ein mobiles Navigationsgerät.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651-9779-2290 oder - 2255 in Verbindung zu setzen.

