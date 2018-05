POL-PPTR: Nach Baumsturz im Weishauswald - Staatsanwaltschaft Trier beauftragt Sachverständigen mit der Untersuchung der Ursache

Trier (ots) - Nachdem am gestrigen 1. Mai ein Baum in einem Wildgehege im Weishauswald umgestürzte und ein zehnjähriges Mädchen schwer verletzte, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft nach der Unfallursache.

Gegen 17.05 Uhr stürzte die etwa 20 Meter große Eiche, die in einem umzäunten Tiergehege wurzelte, aus bislang ungeklärten Gründen in Richtung eines angrenzenden Parkplatzes um. Das Geäst der Baumkrone erfasste dabei ein zehnjähriges Mädchen, das mit seinen Eltern zu Besuch am Tiergehege war. Das Kind wurde hierdurch schwer, glücklicherweise jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte und einen Notarzt wurde das Mädchen in ein Trierer Krankenhaus verbracht und stationär aufgenommen. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Allerdings trugen mehrere PKW, die auf dem Parkplatz abgestellt waren, Beschädigungen davon.

Zur Klärung der Ursache des Baumsturzes wird die Staatsanwaltschaft Trier einen Sachverständigen beauftragen. Auf der Grundlage des Gutachtens wird auch geprüft werden, ob es Anhaltspunkte für eine eventuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit gibt.

Die Ermittlungen dauern zurzeit noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell