POL-NOM: Umweltgefährdene Abfallbeseitigung

Bad Lauterberg (ots) - BAD LAUTERBERG, B27, Odertalsperre, Parkplatz Hillebille Nacht zum 28.11.2018

Vermutlich in der Nacht zu Mittwoch, den 28.11.2018, wurden auf dem Parkplatz "Hillebille" an der Odertalsperre durch Unbekannte mehrere Autobatterien, Ölfilter und etwa 50 Liter Altöl in Kanistern illegal entsorgt. Diese Schadstoffe befanden sich in vier blauen Müllsäcken. Die Polizei Bad Lauterberg bittet unter der Telefonnummer 05524/9630 um Hinweise, die zur Aufklärung dieses Umweltdeliktes beitragen können. (nor)

