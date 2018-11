POL-NOM: Einbruch in Wohnhaus

Northeim (ots) - Höckelheim, Radolphshäuser Straße - Zwischen Samstag, 24.11.2018, 10.00 Uhr und Dienstag, 27.11.2018, 22.00 Uhr

HÖCKELHEIM (fal) - Zwischen Samstagvormittag und Sonntagabend sind Unbekannte durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus an der Radolphshäuser Straße eingestiegen. Die Einbrecher durchsuchten in mehreren Zimmern Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zunächst nicht geklärt werden. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim/Osterode hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zwischen Sonntagvormittag und Dienstagabend auffällige Beobachtungen in der Radolphshäuser Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell