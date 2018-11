POL-NOM: Kreiensen - Brand auf Scheunendachboden

Bad Gandersheim (ots) - Kreiensen - (rb) In der Nacht zum 28.11.2018 gegen 01.00 Uhr wurde die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses beim Müll raus bringen auf Brandgeruch in einer angrenzenden Scheune in der Straße Am Thie aufmerksam. Die Frau alarmierte umgehend Feuerwehr und Polizei. Die wenig später am Ort eintreffende Feuerwehr aus Kreiensen stieß auf dem Scheunendachboden auf einen brennenden Kleiderständer, der wenig später abgelöscht werden konnte. Bis auf den darunter befindlichen Dielenboden, der leicht verrußt wurde, enstand kein nennenswerter Sachschaden. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

