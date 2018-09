POL-REK: 180911-3: Festnahmen nach versuchtem Autodiebstahl - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (11. September) haben drei Jugendliche versucht, ein Auto in der Daberger Höhe zu stehlen.

Einem Zeugen (56) fiel das Trio gegen 00:30 Uhr vor seiner Wohnung auf. Er beobachtete die Jugendlichen dabei, wie sie sich an zwei Autos zu schaffen machten. Zwei Personen befanden sich im Innenraum eines Fahrzeugs. Der dritte Mann stand am Kofferraum des zweiten Wagens. Als der Zeuge sie ansprach, flüchteten sie auf Fahrrädern. Im Rahmen einer Fahndung trafen Polizisten zwei der drei Jugendlichen (15/16) an und nahmen beide vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der Zeuge hatte bereits vor dem Eintreffen der Polizei die Eigentümer der Autos informiert. (nh)

