Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Serie von versuchte und vollendete Diebstähle aus PKW

Bendorf (ots)

In der Nacht vom 30.04.- 01.05.2019 kam es in dem Ortsteil Bendorf-Stromberg zu mehreren Diebstählen aus teilweise unverschlossenen PKW. Die Fahrzeug wurden auch teilweise nur durchsucht aber nichts entwendet. Die meisten Taten fanden im Bereich der Straße Am Ravendelsberg statt.

Zeugen die Hinweise zu den Taten/ Täter geben können, werden gebeten sich unter der 02622-9402-0 oder pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang sein Eigentum, auch kurzzeitig, gegen Diebe zu schützen und die Fahrzeuge immer abzuschließen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bendorf

Telefon: 02622-9402-0

pibendorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell