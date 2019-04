Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung und Körperverletzung

Großmaischeid (ots)

Am 26.04.2019 wurde der Polizei Straßenhaus um 22:21 Uhr durch einen Anwohner der Mittelstraße in Großmaischeid mitgeteilt, dass zwei jüngere Personen sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machen. Bei Eintreffen der Beamten konnte festgestellt werden, dass der Automat durch einen Hebelversuch beschädigt wurde. Die Personen hatten sich entfernt. Ein weiterer Zeuge teilte den aufnehmenden Beamten dann mit, dass zwei jüngere Personen einen älteren, augenscheinlich körperlich beeinträchtigten Mann gerade am Friedhofsparkplatz angegriffen hätten. Trotz unmittelbarer Fahndung konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Der Mann wurde zuvor zu Boden geschubst und erlitt kleinere Abschürfungen und Beschädigungen der Kleidung. Beschreibung der Flüchtigen: 1.Person, weiblich, ca. 1,65 cm groß, 20-25 Jahre alt, schlanke Statur, trug eine weiße Tasche 2.Person, männlich, ca. 1,78 groß, schlanke Statur, dunkles Sweatshirt, dunkle Jogginghose ohne auffällige Applikationen

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

