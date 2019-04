Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Altenkirchen (ots)

Am Samstag, 27.04.2019, zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr parkte der Geschädigte mit seinem grauen PKW Citroen auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes in der Siegener Straße in 57610 Altenkirchen. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug bemerkte er einen Schaden am linken Fahrzeugheck. Vermutlich touchierte der flüchtige Unfallverursacher den PKW des Geschädigten beim Ein-oder Ausparken in die benachbarte Parklücke. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.

