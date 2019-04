Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrunkener Pkw-Fahrer flüchtet von der Unfallstelle

Neuwied (ots)

Der 64 Fahrer eines Pkw VW Golf beschädigte am Nachmittag des 26.04.19 beim Ausparken auf einem Parkplatz eines Supermarktes im Industriegebiet Neuwied ein geparktes Fahrzeug und verursachte an diesem einen Sachschaden von ca. 2500 Euro. Hiernach fuhr der Verursacher weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls merkten sich das Kennzeichen und informierten die Polizei. Der Unfallflüchtige und das Fahrzeug konnte im Laufe des Nachmittages von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss, weshalb ihm Blutproben entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pi.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell