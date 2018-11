POL-KN: Mitteilungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

--

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Personen sowie Sachschaden von rund 3.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag um kurz vor 17.00 Uhr auf der K8274 zwischen Hüttenreute und Heratskirch. Eine 76-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr die Kreisstraße in Richtung Heratskirch und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier fuhr sie eine Böschung hinunter und prallte frontal gegen eine Eiche. Bei dem Aufprall verletzten sich die Fahrerin und ihr Beifahrer zum Glück nur leicht. Der völlig zerstörte Peugeot musste von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden.

Herbertingen

Verkehrsunfall

Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 22.00 Uhr am Kreisverkehr B311/L282 an der nördlichen Ortsausfahrt. Ein 63-jähriger Toyota-Fahrer fuhr von Riedlingen kommend auf den Kreisverkehr zu und war durch die verpasste Ausfahrt nach Sigmaringen vermutlich so irritiert, dass er auf den Kreisverkehr auffuhr und ein Verkehrsschild beschädigte. Der Pkw kam auf dem Erdhügel zum Stehen und musste aufgrund seiner starken Beschädigungen abgeschleppt werden.

Pfullendorf

Versuchter Betrug

Zweifel aufgrund des geringen Mietpreises hatte ein 33-jähriger Mann gleich zu Beginn, als er vom Suchagenten eines Internetportals eine Nachricht über eine Mietwohnung erhielt. Er meldete sich trotzdem auf die Anzeige und erhielt eine Mitteilung verbunden mit einer Zahlungsaufforderung für die Vorauszahlung der Miete und der Kaution auf ein ausländisches Konto. Daraufhin erstattete der 33-jährige Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei rät: Grundsätzlich sollte man Menschen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat, kein Geld überweisen oder auf sonstige Forderungen eingehen. Gerade im Internet tummeln sich viele Betrüger, die an der Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen viel Geld verdienen wollen. Seien Sie also immer misstrauisch bei unglaublichen Angeboten. Seien Sie also immer misstrauisch bei unglaublichen Angeboten, ob bei der Wohnungs- oder der Partnersuche.

Pfullendorf

Auffahrunfall

Keine Verletzten, aber ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstag gegen 12.00 Uhr in der Hauptstraße. Eine 81-jährige BMW-Fahrerin verwechselte beim Rangieren vermutlich die Schaltstufe am Automatikgetriebe und fuhr gegen den vor ihr abgestellten Hyundai, der dadurch etwa 15 Meter nach vorne geschoben wurde, während der BMW gegen eine Hauswand prallte. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Pfullendorf

Aufbruch eines Kastenwagens

Ein bislang unbekannter Täter brach am Donnerstagabend zwischen 18.00 Uhr und 19.50 Uhr auf einem Parkplatz in der Paul-Heilig-Straße einen geparkten Transporter auf. Dazu hat er eine Hintertür des Ford-Kastenwagens aufgehebelt und entwendete aus dem Innenraum zwei Akku-Schrauber, eine Schlagbohrmaschine und weitere Gegenstände aus dem Laderaum. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552-20160, zu wenden.

Wald

Lkw verliert Kies

Ein Unfall mit Sachschaden von rund 1.000 Euro ereignete sich am Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr auf der L 195. Eine 46-jährige Nissan-Fahrerin befuhr die Landesstraße von Meßkirch in Richtung Wald, als ihr ein blauer Kies-Lkw entgegen kam. Als dieser an ihr vorbeigefahren war, landete eine größere Menge an Kies auf ihrem Fahrzeug, wodurch die Frontscheibe und die Motorhaube beschädigt wurden. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu melden.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell