POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

B 30 / Enzisreute

Unfall durch verlorene Ladung

Weil die Ladung auf einem Lkw-Anhänger nicht ordnungsgemäß gesichert war, fiel diese am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf der B 30 auf die Fahrbahn und beschädigte mehrere Fahrzeuge, die darüberfuhren. Ein 67-jähriger Lkw-Fahrer war von Ravensburg in Richtung Gaisbeuren unterwegs und hatte mit seinem Anhänger 28 "PVC"-Rohre transportiert. Kurz vor Enzisreute gerieten die Rohre ins Rutschen und fielen auf die Fahrbahn. Die Fahrer zweier entgegenkommender Fahrzeuge konnten nicht mehr ausweichen und überfuhren die Rohre. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen jeweils rund 1.000 Euro Sachschaden. Der Lkw-Fahrer, der nicht bemerkt hatte, dass seine Ladung herabgefallen war, wurde von einem weiteren Verkehrsteilnehmer in Gaisbeuren gestoppt.

Bad Waldsee / Reute

Vorfahrtsmissachtung

Zwei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 13.00 Uhr an der Einmündung Von-Rüti-Straße / Kümmerazhofer Straße ereignet hat. Eine 20-jährige VW-Lenkerin missachtete vermutlich aus Unachtsamkeit die Vorfahrt eines 26-Jährigen VW-Fahrers und kollidierte mit diesem im Einmündungsbereich. Mit leichten Verletzungen wurden beide Fahrer mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

K 7933 / Bad Waldsee

Verkehrsunfall

Ein 19-jähriger VW-Lenker streifte vermutlich aus Unachtsamkeit am Mittwoch gegen 18.00 Uhr auf der K 7933 zwischen Haisterkirch und Hittelkofen einen entgegenkommenden Audi eines 40-Jährigen und verursachte hierdurch Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Auf der engen Fahrbahn war der 19-Jährige zu weit nach links gekommen und mit dem entgegenkommenden Audi kollidiert. Der 40-Jährige wurde mit seinem Fahrzeug nach rechts in die Wiese abgewiesen, der 19-jährige VW-Fahrer kam einige Meter weiter auf der Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der 19-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt, benötigte aber vor Ort keine Behandlung. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Leutkirch i.A. / Auenhofen

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch gegen 21.45 Uhr stellten Beamte fest, dass ein 22-jähriger Audi-Fahrer sowie seine zwei 19- und 23-jährigen Mitfahrer unter Drogeneinfluss standen. Ein durchgeführter Test beim Fahrer hatte positiv reagiert. Bei einer Dursuchung der Mitfahrer wurden bei beiden mehrere Gramm Marihuana aufgefunden. Die drei Freunde gaben zu, das Marihuana gerade erworben und einen Teil gemeinsam konsumiert zu haben.

Aichstetten

Fahren ohne Führerschein und unter Drogen

Ein 33-jähriger VW-Lenker wurde am Mittwoch gegen 23.00 Uhr am Eurorasthof in Aichstetten von Polizeibeamten kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war und er deutlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest verlief positiv, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht und dort eine Blutentnahme veranlasst wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

B 33 / Ravensburg

Auffahrunfall

Vermutlich weil eine 25-jährige Fiat-Fahrerin von ihrem Kind am Mittwoch gegen 17.30 Uhr zwischen der Jahnstraße und der Abzweigung nach Oberzell abgelenkt war, fuhr sie auf einen stehenden Nissan auf. Durch den Aufprall wurde der Nissan auf einen davor befindlichen Ford geschoben. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Die 25-jährige Fiat-Lenkerin wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

B 30 / Ravensburg

B 30 für 30 Minuten voll gesperrt

Weil sich ein Anhänger bei einem Überholvorgang gelöst hatte und es hierbei am Donnerstagmorgen gegen 03.00 Uhr auf der B 30 nach der Auffahrt Ravensburg-Nord zu einem Unfall kam, mussten Polizeibeamte die Fahrbahn für rund 30 Minuten komplett sperren. Ein 75-jähriger Citroen-Fahrer, der an seinem Fahrzeug einen Anhänger angebracht hatte, überholte kurz nach der Auffahrt Ravensburg-Nord einen Lkw. Beim Wiedereinscheren löste sich der Anhänger, prallte zunächst gegen eine Leitplanke und danach gegen den LKW. Auf der rechten Fahrzeugspur blieb der Anhänger seitlich liegen, seine Ladung wurde auf der Fahrbahn komplett verteilt. Während der ersten Aufräumarbeiten war die Straße gesperrt. Am Anhänger entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der Schaden am Lkw beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Bis 04.20 Uhr war die Strecke zwischen den Anschlussstellen Ravensburg-Nord und Weingarten noch teilweise einseitig gesperrt.

Leutkirch

Körperverletzung

Ein unbekannter Täter stieß am Mittwoch gegen 07.00 Uhr auf dem Bahnhof von hinten einen 15-Jährigen auf ein Gleis und flüchtete danach. Der Schüler stand nach dem Sturz auf das Gleis auf, setzte sich auf eine Bank und fuhr dann mit dem Zug zur Schule nach Kißlegg. In der Schule verspürte er später Schmerzen, weshalb er sich seiner Lehrerein anvertraute und diese ihn ins Krankenhaus brachte. Dort wurde eine starke Rippenprellung diagnostiziert. Zu dem unbekannten Täter konnte der 15-Jährige lediglich sagen, dass er einen schwarzen Kapuzenpullover trug und etwa 170 cm bis 180 cm groß war. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges am Bahnhof beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtenden Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu melden.

Leutkirch

Diebstahl von E-Bike

Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen Mittwoch 21.00 Uhr und Donnerstag 03.30 Uhr ein mit einem Zahlenschloss gesichertes E-Bike, das im Treppenhaus einer Gaststätte in der Kornhausstraße stand. Das blau-graue E-Bike der Marke Fischer hat einen 27,5 Zoll Rahmen, eine 9-Gang Schaltung, eine Sontour XCM Federgabel und schwarze Reifen mit der weißen Aufschrift Kenda. Das Fahrrad war neuwertig und hatte einen Wert von etwa 1400 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib des E-Bikes geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561-84880, zu wenden.

Bad Waldsee - Mennisweiler

Diebstahl eines Anhängeraufbaus

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstag 10.00 Uhr und Donnerstag 09.30 Uhr den Aufbau eines abgestellten Anhängers in der Roßberger Straße. Es handelt sich um den Metallaufbau eines Pkw-Anhängers mit silbergrauer Plane im Wert von etwa 2000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Aufbaus geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524 40430, zu wenden.

Isny im Allgäu

Trunkenheit im Verkehr

Rund 1,5 Promille ergab der Atemalkoholtest einer 41-jährigen Autofahrerin, die in der Nacht zum Donnerstag gegen 00.00 Uhr auf der Lindauer Straße von der Polizei angehalten und kontrolliert wurde. Der Pkw fiel den Beamten aufgrund seiner defekten Beleuchtung auf. Nach dem positiven Alkoholtest untersagten die Polizisten die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und veranlassten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Die Fahrerin muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Wangen

Gasgeruch in Mehrfamilienhaus

Eine Anwohnerin meldete dem Rettungsdienst Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus am Donnerstagmorgen gegen 06.15 Uhr im Südring. Die Feuerwehr und Mitarbeiter des zuständigen Gasversorgers führten mehrere Messungen durch, diese verliefen jedoch negativ und es konnte kein Gasgeruch festgestellt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Wangen war mit 3 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort.

