POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aus Unachtsamkeit ist am Mittwoch gegen 23.00 Uhr ein 19-jähriger Opel-Fahrer in der Byk-Gulden-Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und prallte gegen einen geparkten Hyundai, der dadurch auf einen Baum geschoben wurde. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von rund 10.500 Euro entstanden sein dürfte, mussten abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Konstanz

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Unter Alkoholeinwirkung dürfte ein Skoda-Fahrer gestanden sein, der am Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr, aus Richtung der Kleingartenanlagen kommend, in der Mannheimer Straße auf Höhe des Gebäudes Nr. 22 mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geraten ist und dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Golf gestreift hat. Anschließend hat der Autofahrer vollständig die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und prallte auf Höhe des Gebäudes Nr. 47 frontal gegen einen VW Polo, der dadurch unter einen Treppenabsatz geschoben und dabei ein Geländer aus der Verankerung gerissen wurde. Passanten verständigten die Polizei und konnten die Fahrzeugschlüssel des Unfallverursachers abziehen. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Skoda-Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Da ein Atemalkoholtest nicht möglich war, veranlassten die Beamten bei dem Fahrer, der zur Untersuchung in das Krankenhaus eingeliefert wurde, eine ärztliche Blutentnahme. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf rund 8000 Euro geschätzt. Das Unfallfahrzeug dürfte nach der Kollision mit dem Golf sehr knapp an zwei älteren Spaziergängern (Mann und Frau) vorbeugeschleudert sein. Sie werden, neben möglichen weiteren Zeugen dringend gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Radolfzell

Auffahrunfall

Vermutlich aus Unachtsamkeit ist am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr ein 63-jähriger Lenker eines Peugeot in der Schützenstraße, kurz nach der Einmündung zur Schlesierstraße, bei stockendem Verkehr in das Heck eines vorausfahrenden Opel geprallt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Singen

Gewahrsam

Deutlich unter Alkoholeinwirkung ist ein 22-jähriger Mann gestanden, der am Donnerstag gegen 04.30 Uhr in der Kreuzensteinstraße zwei Passanten angepöbelt hat und anschließend versuchte in ihr Fahrzeug einzusteigen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wurde er in Gewahrsam genommen. Auf der Fahrt zur Wache versuchte er die Beamten zu beißen und randalierte auch in der Gewahrsamszelle. Es kommen deshalb, neben einer Übernachtungsrechnung, möglicherweise auch weitere Anzeigen auf ihn zu.

Singen

Fahrzeug beschädigt

In einer Tiefgarage in der Industriestraße 1 hat ein Unbekannter im Zeitraum von Donnerstag, 01.11.18, bis Sonntag, 11.11.18, einen dort abgestellten, abgemeldeten BMW massiv beschädigt. Dabei wurden die Seitenspiegel abgetreten, das Fahrzeug rundum verkratzt und ein Poller auf die Windschutzscheibe geworfen, die dabei zu Bruch ging. Es entstand ein vierstelliger Schaden. Zeugenhinweise werden an die Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, erbeten.

Engen

Randalierer in Gewahrsam genommen

Mit rund 2,8 Promille war ein 44-Jähriger alkoholisiert, der am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr in Gewahrsam genommen werden musste. Der Mann hatte zunächst auf dem Bahnsteig Jugendliche angesprochen und ihnen Geld geboten, sofern sie wahllos jemanden schlagen. Nachdem dies abgelehnt wurde, pöbelte er vor dem Bahnhof wartende Passanten an und versuchte sie zu schlagen, was ihm aufgrund seiner starken Alkoholisierung jedoch nicht gelungen ist. Beim Eintreffen der verständigten Streife lag der 44-Jährige auf dem Boden. Auch gegenüber den Einsatzkräften, die ihm wieder auf die Beine halfen, zeigte sich der Mann aggressiv, weshalb er schließlich überwältigt und gefesselt werden musste. Auf richterliche Anordnung durfte der 44-Jährige anschließend seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle ausschlafen und wird dafür eine entsprechende Rechnung erhalten.

Stockach

Verdacht der Drogeneinwirkung

Deutliche Anzeichen einer Drogenbeeinflussung wurden am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr bei der Kontrolle eines 18-jährigen Autofahrers festgestellt. Der Heranwachsende wurde in der Heinrich-Fahr-Straße beim Busbahnhof von Zoll- und Polizeibeamten, die dort eine gemeinsame Kontrollaktion durchführten, überprüft. Nachdem im PKW Konsumutensilien aufgefunden und beim Fahrer entsprechende Auffälligkeiten festgestellt wurden, erfolgte auf richterliche Anordnung eine ärztliche Blutentnahme. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, wird der Autofahrer wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung angezeigt.

Stockach-Selgetsweiler

Autokran umgekippt

Durch einen Sprung aus dem Führerhaus konnte sich am Mittwochmorgen gegen 08.15 Uhr der Fahrer eines Autokrans auf der L194, zwischen Selgetsweiler und der Kreisgrenze, aus seinem zur Seite kippenden Fahrzeug retten. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ließ sich der Autokran nicht mehr ausreichend lenken, kam deshalb nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die Beifahrerseite. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug musste mit schwerem Gerät geborgen werden. Außerdem musste Erdreich ausgebaggert werden, da Hydrauliköl ausgelaufen war. Zur Bergung des Fahrzeugs wurde die L194 gesperrt und von der Straßenmeisterei eine örtliche Umleitung eingerichtet. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Schmidt

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell