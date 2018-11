POL-KN: Mitteilungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

--

Leibertingen

Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 7.000 Euro ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 07.45 Uhr an der Einmündung Langenharter Straße / K 8217. Ein 20-jähriger Dacia Fahrer, der auf der Langenharter Straße unterwegs war, wollte in die Kreisstraße nach links einbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Langenhart kommenden, vorfahrtsberechtigten 49-jährigen Lkw-Lenker. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge.

Krauchenwies

Von der Fahrbahn abgekommen

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls Donnerstagnacht kurz vor zwei Uhr auf der B 311. Ein 25-jähriger Daimler-Benz-Fahrer befuhr die Bundesstraße aus Richtung Rulfingen. Kurz vor Krauchenwies kam er in einer scharfen Linkskurve vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Leitpfosten. Hierbei verletzte sich der Autofahrer leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Daimler wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert.

Ostrach

Versuchter Einbruch

Möglicherweise gestört wurde ein unbekannter Täter, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchte in eine Praxis in der Albert-Reis-Straße einzudringen. Der Unbekannte hatte versucht die Zugangstüre mit einem unbekannten Werkzeug gewaltsam zu öffnen, dann aber von seinem Vorhaben abgelassen. Dennoch beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Personen, die zum fraglichen Zeitpunkt Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

Pfullendorf

Unfallflucht nach Parkrempler

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 17.45 Uhr und 19.00 Uhr auf dem Parkplatz der Sechslindenschule in der Aftholderberger Straße begangen hat. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim Rückwärtsausparken eine hinter ihm in Längsrichtung abgestellten Renault Scenic und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, entgegen.

Herbertingen

Fahren ohne Fahrerlaubnis und mit Drogeneinwirkung

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch gegen 15.30 Uhr stellten Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau einen 24-jährigen Mann fest, der, ohne die nötige Fahrerlaubnis zu haben, einen Motorroller fuhr. Nach dem der Mann zu dem angab, Marihuana geraucht zu haben, veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell