POL-KN: Weitere Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Zeugen eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 06.30 Uhr im Kreuzungsbereich Ulmer Straße/Gartenstraße sucht derzeit die Polizei Ravensburg. Eine Hyundai-Fahrerin, die aus Richtung Ulmer Straße kommend auf der rechten der zwei Linksabbiegespuren unterwegs war, kollidierte beim Einfahren in den Kreuzungsbereich mit dem Fahrer eines aus der Gartenstraße kommenden Fiat. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden von 6500 Euro an beiden Fahrzeugen. Die beteiligten Pkw-Lenker gaben nach dem Unfall jeweils an, die Kreuzung bei grüner, bzw. gelber Ampel passiert zu haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere die Insassen eines neben dem Hyundai fahrenden, unbekannten Pkw, werden gebeten, sich bei der Polizei Ravensburg, Tel. 0751 803 3333, zu melden.

