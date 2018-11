POL-KN: Mitteilungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots) -

--

Friedrichshafen

Pkw von Fahrbahn abgekommen

Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 08.45 Uhr auf der Raderacher Straße in Richtung Markdorf. Eine 21-jährige VW-Fahrerin kam vermutlich aufgrund Unachtsamkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und und kollidierte mit einem Verkehrszeichen neben der Fahrbahn. Durch den Unfall war der VW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung an Pkw

Etwa 800 Euro Sachschaden an einem geparkten Seat Ibiza verursachte ein bislang unbekannten Täter am Mittwoch zwischen 07.15 Uhr und 12.15 Uhr in der Glärnischstraße. Er schlug mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe des Pkw ein. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541-7010, zu wenden.

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Etwa 1500 Euro Sachschaden entstand durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker an einem geparkten Mercedes CLA am Mittwochnachmittag zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Kapellenstraße. Der Mercedes wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich der vorderen Beifahrerseite gestreift. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher sind an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541-7010 erbeten.

Immenstaad

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Eine leicht verletzte Person und etwa 12.000 Euro Sachschaden ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen gegen 09.15 Uhr auf der B31 zwischen Immenstaad und Manzell. Ein 60-jähriger Lada-Fahrer wollte nach links in eine Baustellenzufahrt einbiegen, um zu wenden. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 64-jährige Toyota-Fahrerin. Bei der Kollision wurde die 64-Jährige leicht verletzt und musste anschließend von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit waren, mussten von Abschleppdiensten abtransportiert werden. Kressbronn

Brand

In Brand geraten war am Mittwoch gegen 19.15 Uhr eine Plastikmülltonne im Nunzenbergweg. Vermutlich war zuvor heiße Asche in der Mülltonne entsorgt worden, die noch Glutreste enthalten hatte. Das Feuer der Tonne, die im Eingangsbereich der Einliegerwohnung eines Einfamilienhauses stand, griff zunächst auf den holzvertäfelten Bereich des Eingangs über und entflammte schließlich die Holzeingangstür und die daneben befindliche Kellertür. Die Feuerwehr Kressbronn, die mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten den Brand rasch löschen.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell