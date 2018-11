POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) -

Aichstetten

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person sowie rund 4.500 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am heutigen Mittwoch gegen 01.30 Uhr auf der L 260. Eine 19-Jährige fuhr mit einem Pkw in Richtung Aitrach, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts aufs Bankett, übersteuerte das Fahrzeug, schleuderte über die Gegenfahrbahn und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten die Fahrerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, ihr nicht mehr fahrbereiter Mini wurde abgeschleppt.

Bad Wurzach

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wegen eines Gurtverstoßes stoppten Beamte des Polizeipostens Bad Wurzach einen 39-jährigen Autofahrer in der Herrenstraße. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten zudem fest, dass der Autofahrer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Ravensburg

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall zwischen Montag, 18.30 Uhr und Dienstag, 06.15 Uhr im Saumweg. Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte aus bislang nicht bekannter Ursache einen geparkten Fiat und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333.

Ravensburg

Pkw aufgebrochen

Vermutlich nichts Stehlenswertes fand ein unbekannter Täter, der in den vergangenen vier Wochen einen in der Raueneggstraße geparkten Pkw aufgebrochen und verwüstet hat. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 07531/803-3333, zu melden.

Horgenzell

Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung

Ein Verkehrsteilnehmer wurde von einem entgegenkommenden überholenden Audi-Fahrer gefährdet, als er am Dienstag gegen 16.00 Uhr auf der L290 vom Ortsteil Wolketsweiler nach Norden in Richtung Baumgarten unterwegs war. Der Fahrer des silbernen Audi brach seinen Überholvorgang trotz des Gegenverkehrs nicht ab, weshalb der anzeigende Verkehrsteilnehmer stark abbremsen und nach rechts über den Fahrbahnrand ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere der Fahrer des unbekannten Pkw, der überholt wurde, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751-8030, zu melden.

Ravensburg

Auffahrunfall

Eine leicht verletzte Person sowie rund 6.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 07.45 Uhr auf der Meersburger Straße zwischen dem Büchelweg und der Brühlstraße. Ein 51-jähriger Kleinlastwagenfahrer hatte vermutlich zu spät erkannt, dass eine vorausfahrende 27-Jährige aufgrund stockenden Verkehrs anhalten musste, fuhr auf deren Renault auf und schob diesen auf den davor stehenden VW einer 38-Jährigen. Die durch den Aufprall verletzte 27-Jährige musste von hinzugerufenen Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Fronreute

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nahezu 2.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 07.15 Uhr auf der K 7962. Ein unbekannter Lkw-Lenker streifte kurz nach der Abzweigung Schreckensee den Nissan einer entgegenkommenden 39-Jährigen und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen Lkw geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Frontreute

Versuchter Einbruch

Vergeblich versuchte ein unbekannter Täter am Montag zwischen 14.00 Uhr und 18.15 Uhr die Terrassentür eines Wohnhauses aufzuhebeln. Der Unbekannte scheiterte offensichtlich an der Sicherheitstechnik. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/9217-0, zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 50 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Bei Fragen, wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, berät Sie kostenlos unsere kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ravensburg, Tel. 0751 803-2420. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.K-Einbruch.de

Weingarten

Verkehrsunfallflucht

Rund 1500 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall zwischen 08.45 Uhr und 10.30 Uhr im Parkhaus Stadtgarten. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker prallte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten VW Touran. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher sind an das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751-8036666 erbeten.

Wangen

Farbschmiererei

Wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermitteln Beamte des Polizeireviers Wangen gegen einen unbekannten Täter, der in den vergangenen Tagen auf einem Spielplatz in der Maria-Knöpfler-Straße Hakenkreuze in roter Farbe aufgesprüht hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522-9840.

