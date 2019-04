Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in zwei Geschäfte

Asbach (ots)

Am 26.04.2019 kam es in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 07:30 Uhr zu einem Einbruch in das Kino in der Anton-Limbach-Straße in Asbach. Bislang unbekannte Täter hebelten einen Seiteneingang auf und betraten das Gebäude. Auf der Suche nach Bargeld richteten die Täter erheblichen Sachschaden an und entkamen mit einer sehr geringen Beute im dreistelligen Bereich. Die gleichen Täter dürften im o.a. Zeitraum auch für den Einbruch in ein dem Kino gegenüberliegendes Textilreinigungsgeschäft verantwortlich sein. Auch hier wurde eine Tür gewaltsam geöffnet und das Geschäft betreten. Im zweiten Fall wurde jedoch augenscheinlich nichts entwendet.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

