Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht

Asbach (ots)

Am 26.04.2019 kam es auf dem Gelände des Vorteil-Centers in Asbach zu einem Verkehrsunfall. Eine Kundin hatte ihren Wagen, einen Peugeot 206, zwischen 13:30 Uhr und 14:45 Uhr in einer Parkbucht geparkt und stellte bei ihrer Rückkehr einen Kratzer im Lack auf der rechten Fahrzeugseite fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

