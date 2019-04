Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Aufbrüche von Zigarettenautomaten

Niederfell (ots)

Innerhalb der letzten Woche ereigenten sich in Niederfell zwei Aufbrüche von Zigarettenauotmaten. Dabei wurde mit Werkzeugeinsatz der Geldeingabeschacht aufgehebelt, so dass man an das Scheinfach gelangen konnte. Neben dem hohen Sachschadwn an den Automaten wurde auch Bargeld in nicht bekannter Höhe entwendet. Der Gesamtschaden für das Unternehmen dürfte sich im niedrigen vierstelligen Bereich bewegen. Der erste Fall ereignete sich vom 23. auf den 24.04., dabei wurde der Automat an der Moselstraße angegangen, der zweite vom 29. auf den 30.04. in der Schulstraße Ecke Markstraße. Vermutlich wurden die Taten im Laufe der Nacht begangen. Möglichwerweise wurden die Taten von Anwohnern beobachtet oder etwas Verdächtiges gehört. Hinweise werden an die Polizeiwache in Brodenbach erbeten unter 02605 98021510.

