Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Koblenz - zwei Fahrzeuge durch unbekannten Täter verkratzt

Lahnstein (ots)

Nachtrag zum Pressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein vom 28.04.2019.

Zwischen dem 27.04.2019, 18:00 Uhr, und dem 28.04.2019, 10:00 Uhr, wurden zwei geparkte PKW durch unbekannte Täter verkratzt. Die Fahrzeuge standen in der Ellingshohl, in Koblenz Pfaffendorf, unter der Unterführung der B42, am Straßenrand geparkt. Bei beiden PKW wurde augenscheinlich die rechte Fahrzeugseite durch einen spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Kratzer waren jeweils durchgehend und erstreckten sich fast über die gesamte Beifahrerseite. Sachdienliche Hinweise melden Sie bitte der Polizeiinspektion Lahnstein. Tel.: 02621-9130

