Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Andernach von Freitag 26.04.2019, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 28.04.2019, 13.00 Uhr

Andernach (ots)

Räuberischer Diebstahl Andernach, Kramgasse Am Freitag, den 26.04.19, betraten drei Männer ein Ladengeschäft in der Kramgasse in Andernach. Einer der Täter lenkte die Kassiererin ab, während die anderen Beiden in die geöffnete Kasse griffen und eine unbekannte Menge Bargeld an sich nahmen. Die Tat fiel der Kassiererin auf und versuchte noch die Männer an der Flucht zu hindern. Diese stießen die Kassiererin jedoch beiseite und flüchteten in unbekannte Richtung. In dem Zusammenhang wurde auch ein silberner Van als mögliches Fluchtfahrzeug gemeldet. Außer den Anfangsbuchstaben BN, war hiervon jedoch nichts bekannt. Es wurde umgehend eine Fahndung eingeleitet und auch der Polizeihubschrauber eingesetzt. Es konnten mehrere Personen und Fahrzeuge kontrolliert, die Täter letztendlich jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer Andernach, Schillerring Am Freitag, den 26.04.19, kam es im Schillerring in Andernach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Kind fuhr mit seinem Fahrrad unmittelbar hinter einem geparkten PKW vom Gehweg auf die Straße auf, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein auf der Straße fahrender PKW-Fahrer hatte keine Möglichkeit mehr rechtzeitig zu reagieren und kollidierte mit dem Jungen. Dieser schlug daraufhin mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe auf. Da er keinen Helm trug wurde er hierbei schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgen umgehend in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht zum Glück nicht.

Verfolgungsfahrt Weißenthurm Freitagnacht, am 26.04.19, wollten Beamten der PI Andernach in Weißenthurm ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer missachtete dabei die Anhaltesignale des Streifenwagens und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Mülheim-Kärlich. Es wurden umgehend weitere Streifen, sowie der Polizeihubschrauber zur Verfolgung hinzugezogen. Auf der Flucht prallte das flüchtige Fahrzeug gegen einen Bordstein, konnte jedoch trotz geplatztem Hinterreifen die Fahrt zunächst fortsetzen. Kurz vor Mülheim-Kärlich fuhr sich das Fahrzeug dann in einem Feldweg fest. Der Fahrer flüchtete zu Fuß, während der Beifahrer umgehend festgenommen werden konnte. Der Fahrer konnte schließlich im Rahmen der Fahndung in einem naheliegenden Gebüsch festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Insassen und des Fahrzeugs konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Ferner stand der Fahrzeugführer augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Fundfahrrad Plaidt Am Samstag, den 27.04.19, wurde bei der Polizei Andernach ein Mountainbike abgegeben. Das Fahrrad wurde in Plaidt in der Nähe des Jugendzentrums aufgefunden. Es lag am Boden und war unverschlossen. Das Fahrrad ist neon-orange und hat die seitliche schwarze Aufschrift "Aluframe". Der Verlierer kann das Fahrrad gegen einen entsprechenden Nachweis unter Angabe der Rahmennummer abholen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell