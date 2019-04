Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizei Simmern; Zeugen nach Unfallflucht in Ellern gesucht; Hoher Sachschaden

Polizei Simmern (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich in Ellern in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei geparkte Pkw erheblich beschädigt wurden. Der Sachschaden liegt zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um einen silberfarbenen Pkw Audi A3, älteren Baujahres, handeln dürfte.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Simmern, Tel. 06761-9210 oder pisimmern@polizei.rlp.de erbeten.

