Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in der Schulstraße in 55469 Simmern

Koblenz (ots)

Am Freitag, 26.04.2019 zwischen 09 Uhr und 11 Uhr, wurde in der Schulstraße in Simmern, auf dem Schotterparkplatz gegenüber des Hallenbades , ein geparkter schwarzer Skoda Fabia durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.

Dabei entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 3000-4000 Euro im Bereich der Fahrertür und des vorderen Kotflügels.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Simmern (06761/921-0) zu melden.

Rückfragen bitte:



Polizeiinspektion Simmern

Telefon: 06761 921 0





