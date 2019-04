Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht PI Andernach, Osterwochenende, Fr, 19.04.2019 - Mo., 22.04.2019/10:15 Uhr

Andernach (ots)

Radfahrer bei Sturz verletzt Weißenthurm: Ein 46-jähriger Radfahrer befuhr am Freitagvormittag den Radweg am Rheinufer. Beim Verlassen des Weges kollidierte er mit Steinen eines Beetes und kam zu Fall. Der Radfahrer wurde bei dem Sturz verletzt und zur Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Radfahrer alkoholisiert unterwegs Andernach: Einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Andernach fiel am Freitagabend ein unsicher fahrender Radfahrer auf dem Fahrradweg neben der Koblenzer Straße auf. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte, dass der 31-jährige Fahrer stark unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss Andernach: Der 48-jährige Fahrer eines Pkw wurde am Freitagabend gegen 21:35 Uhr, auf der Koblenzer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass er unter Alkoholleinfluss stand. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Fahrverbot eingeleitet. Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs Mülheim-Kärlich: Am Samstagmorgen, gegen 00:35 Uhr, wurde ein Roller einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad war. Gegen den 33-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Diebstahl aus Wohnhaus - Zeugenhinweise erbeten Mülheim-Kärlich: Am Samstagmittag, wurde durch einen bisher unbekannten Täter, aus einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße, Geldbörsen entwendet. Die beiden Geschädigten trafen den Täter im Anwesen an, dieser flüchtete im Anschluss mit einem Fahrrad. Der Geschädigte konnte ihn verfolgen und zur Rede stellen, die Geldbörsen wurden dabei zurück gelassen. Der Täter konnte jedoch danach unerkannt flüchten. Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen ca. 30 - 40 Jahre alten Mann, bekleidet mit weißem T-Shirt und schwarzer Stoffhose, gehandelt haben. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs Andernach: Am Samstag, gegen 17:50 Uhr, wurde ein Rollerfahrer auf der B 256, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bei der Kontrolle versuchte der 30-jährige Fahrer zunächst, durch die Angabe falscher Personalien seine Identität zu verschleiern, dies wurde jedoch durch die Polizeibeamten herausgefunden. Zusätzlich wurden Hinweise gewonnen, dass der junge Mann unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Drogenschnelltest bestätigte dies. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Alkoholisierter Pkw-Fahrer verletzt 4-jähriges Kind Andernach: Am Samstagabend, gegen 18:40 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer die Straße "Mittelpfad". Hierbei touchierte er ein auf der Straße spielendes Kind. Das 4-jährige Kind wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Diebstahl aus Firmenfahrzeug - Zeugenhinweise erbeten Andernach: Im Zeitraum von Samstagmorgen, bis Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, wurde durch bisher unbekannte Täter, die Fahrerscheibe eines geparkten Firmenfahrzeugs im Hammerweg eingeschlagen. Aus dem Inneren wurden Gegenstände im Wert von über 2.000 Euro entwendet. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Einbruchsdiebstahl mit Täterfestnahme Andernach: Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:25 Uhr, wurde die Polizei Andernach über eine ausgelöste Alarmanlage informiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Täter mit einem Pkw gegen die Schaufensterscheibe eines Autoteile- und Fahrradgeschäftes in der Koblenzer Straße gefahren war. Aus dem Inneren des Geschäftes wurden 2 Räder entwendet. Der 40-jährige Täter konnte nach kurzer Verfolgung vor Ort durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden. Da der Mann bei seiner Tat unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt; der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt. Die beiden entwendeten Räder konnten aufgefunden und sichergestellt werden. Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht Andernach: Am Sonntagnachmittag, gegen 14:55 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer die B 9, in Fahrtrichtung Bonn. Im Abfahrtbereich Andernach verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über den Grünstreifen und kollidierte letztendlich mit der Schutzleitplanke. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Der gesamte Sachschaden wird auf ca. 5.500 Euro beziffert.

